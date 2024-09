Tagasi 10.09.24, 10:34 Kulude kokkuhoid e-residentsuses maksis kurjalt kätte Riigi kärbete tõttu vähendas e-residentsuse programm oma turundus- ja müügiosakonna eelarvet, mille pärast kukkus e-residentsuse avalduste number 40 protsenti.

E-residentsuse programmi juht Liina Vahtras. Foto: Kalle Veesaar

Kui riigil on raske, siis peame ka meie muidugi panustama, rääkis e-residentsuse programmi juht Liina Vahtras Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Juunis muutus kärbete pärast programmi turundus- ja müügiosakonna eelarve palju väiksemaks, näiteks lõpetas programm praktiliselt digiturunduse. Seetõttu kukkus ka e-residentide avalduste arv järsult. See oli väga hea andmete põhine tõestus, et turundust ja müüki on hädasti vaja, tõdes Vahtras.

Suve algul pausile pandud turundus- ja müügitegevused nüüd jätkavad, kuid endiselt vähendaud mahus.

Juttu tuli ka e-residentsuse fookusturgudest, millised takistused ja hädakohad on e-residentsusel ning kuidas teised Eesti ettevõtted saavad e-residentidest kasu.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

