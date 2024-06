Luukas Ilves: jätame asendustegevuse! Eestil on maksutulu kasvatamiseks kõvad trumbid pihus

Kasela: maksuameti plaan on hullem kui automaks ja kõik muu kokku

Ettevõtjad on valdavalt olnud kriitilised maksuameti plaani suhtes saada ligipääs ettevõtete pangakontodele. Ettevõtja Indrek Kasela sõnul on probleem juba selles, et taoline idee sai seadusandlikul tasandil tekkida.