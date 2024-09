Tagasi 12.09.24, 11:41 Tõnu Toompark materdab riigi üüriäri: ”Kriitiline meel tõrjuti ukse taha” Riigikontroll avaldas riigi üüriäri programmi auditi, kust selgus, et osa kortereid seisab tühjalt ja hinnastus lonkab. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toomparki sõnul oli see idee algusest peale mäda, sest analüüs oli puudulik ja turgu vaadeldi valesti.

Tõnu Toompark rääkis hommikuprogrammi intervjuus eluasemete kättesaadavusest ja riigi üürimajade ärist ja selle mõjust üüriturule. Foto: Liis Treimann

“Kui alustame asja juurtest, miks hakati Eestis üürimaju rajama, siis minister ütles koosolekul, et käis Soomes ja tal tuli selline mõte – see oligi majandusanalüüs, miks hakata kortermaju riigi poolt finantseerima,” kirjeldab Toompark, miks oli juba kümme aastat tagasi teada, et see programm ebaõnnestub.

