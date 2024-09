Tagasi 17.09.24, 14:25 Rail Balticu uue hiigelhanke õnnestumisel on kaks suurt riski Rail Baltic plaanib kuulutada 23. septembril välja Eesti mõistes väga suure alliansshanke, mille maksumuseks koos kõigi töödega võib kujuneda miljard eurot, ütles Rail Balticu portfellijuht Janar Tükk. „Oleme valmis sellel osalema, kuigi seal on veel teadmatust ja suuri riske,“ kinnitas Verstoni tegevjuht Tarvi Kliimask.

Verstoni tegevjuht Tarvi Kliimask ja Rail Balticu portfellijuht Janar Tükk. Foto: Teeli Remmelg

„Julgen täna öelda, et me plaanime selle hanke välja kuulutada juba 23. septembril, kuid see sõltub ka riigist, kas see õnnestub,“ ütles Tükk saates „Eetris on ehitusuudised“.

