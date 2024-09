Septembri alguses teatas Rail Baltic Estonia, et sõlmis Verstoni ja Järelpinge Inseneribürooga 87,8 miljoni eurose lepingu. Veebruaris selgus , et ettevõtted ehitavad Rail Balticu raudtee Raplamaa põhitrassi lõigud, mille kogumaksumus on 107 miljonit eurot. Kokku on Verstoni käes üle 265 miljoni euro jagu põhitrassi lepinguid.