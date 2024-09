Tagasi 23.09.24, 10:41 Autoekspert: elektriautode pealetulek on kaotanud hoo Elektriautod ei tule enam peale nii suure hooga nagu aastaid tagasi, sest esimesed elektriautode fännid on oma ostu ära teinud ja nüüd tuleb veenda järgmisi, ütles autoauhindade ürituse Eesti Autogala korraldaja Raiko Ausmees.

Roheauto kategoorias jõudis finalistide hulka ka Hiina elektriauto GWM Ora. Hinnaga lööv GWM sisenes ametlikult Eesti turule alles tänavu. Foto: Karl-Eduard Salumäe

Ausmees rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et praegu käib autoturul inimeste veenmine, et elektriauto on sobilik ja sellega saab hakkama.

Samas tunnistas Ausmees, et rahakotisõbralike uute autode osakaal on varasemaga võrreldes vähenemas.

Raiko Ausmeest intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.

