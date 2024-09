Tagasi 24.09.24, 12:03 Idufirma kaasas miljoneid ja sihib uut rahastust 30 miljoni euro suunas Biotehnoloogia iduettevõte ÄIO kaasas riskikapitalifondidelt 6,1 miljonit eurot, et ehitada paari aasta pärast valmis katsetehas, ütles ÄIO kaasasutaja Petri-Jaan Lahtvee.

ÄIO meeskond eesotsas kaasasutaja Petri-Jaan Lahtveega (istub toolil) liigub praegu katsetehase suunas, mis võiks valmida paari aasta pärast. Foto: Andrei Ozdoba

Lahtvee rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et tehase asukoht ei ole veel paigas ning sõltub nii majanduskeskkonnast kui ka toorme tootjast. Kui praegu kaasatud raha on paari aasta pärast otsakorral, kavatseb ÄIO kaasata 25−30 miljonit eurot, et panna püsti täistootmine.

Petri-Jaan Lahtveed intervjueeris Meelis Mandel.

Mullu kaasas ÄIO riskikapitalifondide kaudu miljon eurot , mille abil on valminud juba kolm alternatiivset tootekategooriat: kapsuleeritud õli, punane õli ja võirasvad. Kapsuleeritud õli ja võirasvad saavad asendada toiduainetööstuses laialdaselt kasutatavat palmiõli ning ÄIO kaubamärgiõli Red Oil saab kasutada ka kosmeetikatoodete ja kodukeemia koostises.

ÄIO kaasasutaja Petri-Jaan Lahtvee ütles pressiteates, et jääkidest valmistatud õlid aitavad oluliselt vähendada põllumajandusest ja loomakasvatusest tingitud keskkonnakahju. Lahtvee sõnul aitavad tööstusjääkidest toodetud ÄIO õlid vähendada maakasutust kuni 97% ja veetarbimist võrreldes praeguse palmiõli ja loomse rasva tootmisega 10 korda. Lisaks on õlide ja rasvade tootmise kiirus fermentatsiooni teel 10 korda kiirem, lisas idufirma kaasasutaja.

Investeeringute abil plaanib ÄIO ehitada Eestisse demotehase, mis on plaanis valmis ehitada 2026. aastaks. Lahtvee sõnul ei ole lõplik asukoht veel paika pandud, kuid suure tõenäosusega tuleb tehas mõne olulise tööstusettevõtte lähedusse.

