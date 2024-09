ST Sisuturundus 24.09.24, 17:25

Hiinas on süvenemas deflatsioonilised protsessid – see ähvardab maailma suuruselt teise majanduse probleeme veelgi võimendada. Juba praegu on Hiinas kinnisvaraturu kriis ning riik ja selle kodanikud on kulda kokku ostmas.