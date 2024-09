Pööre tõusule: farmaatsiatööstuse lipulaevad avaldasid laienemisplaanid

ST Sisuturundus 29.09.24, 09:32

Ameerika Ühendriikide investorid peaksid oma koduturu tulemustega olema rahul - viimase kümne aasta vältel on S&P 500 kasvanud ligi 230%. Kummalisel kombel on USA aga loovutanud finantsturgude esikoha Argentina börsile, mille võtmeindeks on võrdluses sama perioodiga tõusnud lausu 240%.