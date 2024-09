Tagasi 30.09.24, 14:00 Tööstusjuht: meil on vara end Leeduga võrrelda, vaatame mõne aasta pärast "Tööstusuudised eetris" saates on külas juulis uue tehase avanud metallitööstuse Exmet Services juht Taavi Vesiaid, kellega räägime nii ettevõtte tulevikust ja investeeringutest, aga ka muudest päevakajalistest teemadest.

Exmet Services juht Taavi Vesiaid on maksutõusude osas kriitiline, riik peaks tänases olukorras inveteeringuid pigem soodustama. Foto: Liis Treimann

Vesiaid räägib saates, et terve teine kvartal kulus tehase kolimiseks ja see avaldab negatiivset mõju selle aasta majandustulemustele. Lisaks avaldab tegevjuht veel ühe miljonitesse ulatuva investeeringu, mis on realiseerumas juba selle aasta novembris. Juttu on ka tööjõust ja palgasurvest, Leedu tööstusest ja ekspordist laiemalt.

„Meil on tehas täiesti umbes,“ ütleb Vesiaid praeguse nõudluse kirjeldamiseks ja lisab, et metallitööstuses on nõudlus pigem taastumas.

Viimasel ajal kõneainet pakkunud Leedu majandusega me end veel võrdlema ei peaks. „Meil on vara end Leeduga võrreldes tulemusi lugeda ja peaksime vaatama mõne aasta pärast, kumma strateegia õigem oli,“ sõnab Vesiaid ja lisab, et Eesti eelis on endiselt Põhjamaad, kus on samuti majandusolukord paranemas.

Maksutõusude osas on tööstusjuht aga kriitiline, öeldes, et tänases olukorras peaks riik investeeringuid soodustama, kuid maksutõusudega on seda keeruline teha.

Ühtlasi on Vesiaid kriitiline ka energiahindade suhtes. „Mulle ei mahu pähe, miks on Soomes energiahinnad viis korda odavamad, aga ma ei ole ka selle ala spetsialist,“ märgib ta.

Saadet juhib Harro Puusild.

