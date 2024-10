Tagasi 01.10.24, 10:58 Maksukoolitaja hoiatab: kasumi peitmine ähvardab valusate tagajärjedega Mõned ettevõtjad hakkavad kasumimaksu vältimiseks kasumeid kindlasti peitma ‒ seda teha on küll lihtne, kuid see võib tulevikus raskendada pangast laenu saamist, hoiatas maksukoolitaja Peeter Pärtel.

Kinnisvarainvestori ja maksukoolitaja Peeter Pärtel Foto: Liis Treimann

Pärtel arvab, et paljud ettevõtted ei mõtle kasumi peitmisega kaasnevatele tagajärgedele. “Esimese emotsioonina on meil kõigil kopp ees: kogu aeg tulevad mingid uued maksud, kehtestatakse mingit jama. Ma olen kuulnud väga paljudelt ettevõtjatelt, et nemad ei kavatse maksta mitte midagi,” rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus tõi Pärtel näiteid, kui lihtsalt on võimalik näidata ettevõtte kasumit väiksemana ja miks seni pole juhid hinnanud ettevõtete varade väärtuseid õigesti. Ta andis ka soovituse, kuidas tasub ettevõtte omanikul enne kasumimaksu saabumist korraldada dividendide maksmist.

Samuti arutles Pärtel, kuidas hakkavad Eesti uuest maksusüsteemist aru saama välismaalased, ning tõi näiteid, kuidas uued maksud muudavad Eesti ettevõtlike inimeste käitumist. Juttu tuli ka Tallinna kinnisvara hindadest.

Küsis Lauri Leet.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun