Tagasi 04.10.24, 14:11 Terviseidu taandus Indiast: turg on suur, aga marginaalid hullult väiksed Terviseidu Viveo proovis Indias kanda kinnitada, kuid sealne turg osutus liiga keeruliseks. nõNüüd keskendub ettevõtte rohkem Euroopale ja vaatab Lähis-Ida poole, rääkis ettevõtte juht Raul Källo.

Terviseidu Viveo juht Raul Källo Foto: Liis Treimann

Källo tõi näiteks, et koroonakriisi ajal maksis Soomes arsti juures koroonatesti tegemine 270 eurot, Eestis 80 eurot, aga Indias sai tellida koroonatesti hotellituppa 11 euroga. “Kui sa paned 11 eurole marginaali vahel, siis on see jube väike. Marginaalid, on hullult väiksed,” kirjeldas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Lisaks India turu väljakutsetele rääkis Källo Viveo kasvuplaanidest ja uuest tasuliste tervishoiuteenuse aja broneerimise platvormist, mille ettevõtte hiljuti käivitas.

Küsis Hando Sinisalu.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun