Kaks äkilist vastutuulepuhangut on löönud minu portfelli ravimitootja Novo Nordiski purjed lonti ja kiskunud aktsia allapoole soetushinda.

Oma portfelli jälgides avastasin äkki, et aprillis ostetud Novo Nordisk on kukkunud alla soetamisväärtuse. Ostsin Taani ravimihiiglase aktsiaid 871,9 Taani krooniga , nüüd on hind 855 krooni lähedal. Taandarengut ma sellelt aktsialt küll ei oodanud!