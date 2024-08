Tagasi ST 31.08.24, 14:35 IT-tervikteenus laseb pühenduda tegevustele, mis toovad ettevõttele tulu Turvalahendusi pakkuv Hansab kinnitab, et IT-teenuste tellimine Teliast annab neile võimaluse oma ettevõttesiseseid ressursse otstarbekamalt kasutada.

Hansab IT-teenuste juht Reigo Rosin: “Küberturbega tuleb tegeleda pidevalt. See võib tunduda ebaoluline nendel hetkedel, kui midagi ei juhtu, kuid panustamine turbesse tasub end igal juhul ära. See ei taga täielikku kindlust rünnaku eest, kuid tagab kiirema reageerimisvõime, rünnaku isoleerimise ja minimaalsema kahju.”

Kui ettevõte Hansab seostub enamikele inimestele sularahaautomaatidega, siis tegelikult pakub firma tipptehnoloogilisi makse-, turva-, multimeedia- ja klienditeeninduslahendusi ning parkimissüsteeme, hõlmates valdkondi pangandusest, tervishoiu ja julgeolekuni. Kuigi Hansab on Telia klient juba pea 27 aastat, siis alates 2019. aastast pakub Telia Hansabile ka äriklientidele mõeldud Disaster Recovery teenust. Kõik ettevõtte IT-teenused koliti Teliasse selle aasta aprillis.

“Kogu Hansabi klientide teenindus, töö planeerimine ja töökorraldus toimub läbi IT-teenuse ja tänaseks oleme kõik selle, mida me vajame oma klientide teenindamiseks majutanud Teliasse,” räägib Hansabi IT-teenuste juht Reigo Rosin.

Kuna Telia teenuseid juba nagunii kasutati oli ettevõttel plaanis IT-tervikteenust tellima hakata järgmisel aastal, kuid selle aasta märtsis toimunud küberrünnak, mille tagajärgedega tegeles ettevõte mitu nädalat, oli tõukeks teha seda kiiremini.

“Enne seda haldasime me oma peakontoris asuvaid servereid ise,” räägib Rosin. “Nüüd on Telia vastutus hoida kõikidel uuendustel silm peal, et need oleksid õigeaegselt tehtud ja monitoorida keskkonda, kõrvaldada anomaaliad või teavitada meid, kui toimub imelik liikumine.”

Töötajate aeg on paremas kasutuses

Ta nendib, et kui senimaani oldi harjutud kõike ise tegema, siis Teliasse üleminek tekitas mõningast ärevust. “Kui sa annad oma teenused enda hoole alt ära, siis pead olema kindel, et need ikka on turvaliselt kaitstud. Tuleb usaldada partnerit, et need asjad, mis on lubatud, on ka tegelikult tehtud.” Seni pole tal aga koostöö kohta midagi halba öelda – teenus vastab täpselt sellele, mis on lubatud. “Kuna meil oli kiire, siis Telia tiim, nende professionaalsus ja välja pakutud erinevad tehnoloogilised lahendused, olid meile toona väga abiks.”

Et partneris siiski lõpuni kindel olla, jälgivad nad regulaarselt Telia poolt pakutavaid turvateenuseid ja teevad teatud intervalli tagant Telia infrastruktuuri pihta turvakontrolle. Seni pole Telia neis põrunud.

“Küberturbega tuleb tegeleda pidevalt. See võib tunduda ebaoluline nendel hetkedel, kui midagi ei juhtu, kuid panustamine turbesse tasub end igal juhul ära. See ei taga täielikku kindlust rünnaku eest, kuid tagab kiirema reageerimisvõime, rünnaku isoleerimise ja minimaalsema kahju,” selgitab Rosin.

IT-tervikteenuse kasuks räägib tema sõnul seegi, et vastutus on nüüd ühes kohas, mis tähendab, et enam ei pea aega kulutama mitme eri partneriga uuenduste ja suuremate muudatuste planeerimisele.

“Nüüd saavad tehnilised inimesed pühenduda nendele tegevustele, mis toovad ettevõttele tulu ja saame tegeleda oma klientidele paremate lahenduste pakkumisega,” selgitab Rosin, et ettevõtte ressursse on võimalik nüüd oluliselt paremini kasutada. “Ühtlasi on kogu ülemineku raames välja tulnud, et inimesed, kes Telias meie asjade eest vastutavad, on tõepoolest tippspetsialistid, kes ka päriselt teavad, mida nad teevad.”

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun