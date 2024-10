Tagasi 05.10.24, 09:29 Eesti peab suutma Euroopa rahalaevu vastu võtta Euroopa Komisjoni järgmise viie aasta üks olulisim eesmärk on taaselustada Euroopa Liidu tööstus. Komisjoni tööstuspoliitika asejuhi Maive Rute sõnul tuleb igal liikmesriigil osata muutustest ka osa saada.

Maive Rute sõnul on eesmärk 800 miljardit eurot investeeringuteks kogu Euroopa Liidus täiesti tehtav. Foto: AFP/Scanpix

"Peab vaatama, et härra Maurus oleks ka kodus, kui rahalaevad sõitma hakkavad. Eestil peab olema vastuvõtuvõimekus, et keegi selle raha siia tooks," selgitas Rute "Äripäeva arvamusliidri" saates.

Rute sõnul peegeldab tööstuse prioriteeti ainuüksi lihtne asjaolu, et iga oluline volinikuportfell sisaldab endas ka fookust tööstusele.

“Hiina ja USA liiguvad kiiresti – see on selge. Seda enam on meil vaja jalad kõhu alt välja võtta ja käbedamini kõndima hakata," kirjeldas ta lähiaastate liikumistempot.

Kust täpselt tulevad triljonitesse ulatuvad summad ja miks võiks olla endiselt lootust euroliidu tööstusrenessanssi, selgitab Rute intervjuus lähemalt.

Küsis Indrek Lepik.

