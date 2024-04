Euroopa tipp-poliitikute plaan teeb Eesti töösturitele karuteene

Märten Rossi sõnul tegeleb Enrico Letta raport Euroopa suurriikide, mitte meie muredega. Foto: Andras Kralla

Veelgi ühetaolisem Euroopa ühisturg ei lahenda Eesti-suguste väikeriikide probleeme, ütles intervjuus Äripäevale rahandusministeeriumi välissuhete nõunik Märten Ross.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen andis Itaalia ekspeaministritele Mario Draghile ja Enrico Lettale ülesande leida üles Euroopa Liidu ühisturu kitsaskohad ning teha ettepanekud nende kaotamiseks. Eesmärgi järgi tõuseb sellega Euroopa tööstuse konkurentsivõime.

Letta rõhutas hiljutises intervjuus Äripäevale , et see on vajalik USA-l ja Hiinal kannul püsimiseks. Sealsed suurettevõtted on turu ühetaolisuse tõttu oluliselt jõukamad ja võimekamad kui Euroopa omad, selgitas itaallane.

Märten Rossi sõnul oleks aga Letta väljapakutu eeskätt vajalik Saksamaale, Prantsusmaale ja Itaaliale, mitte Rootsile, Soomele või Eestile. Liiati on tema sõnul küsimus selles, kas probleemipüstitus on Brüsselis üldse õige. Näiteks väide, et riikide erisugused regulatsioonid ja maksurežiimid pärsivad piiriülest majandustegevust.

“[Erinevustel] on kulu. Seda väita on loogiline. Häda on selles: on see kulu suur või väike?” küsis Ross, kelle sõnul ei saa võtta vaikimisi seisukohta, et suurem tsentraliseerimine on alati parem.

“Palju me näiteks võitsime ühiskondliku kulu kokkuhoiu mõttes sellest, et suured pangad on järelevalve all? Mõni ütleb, et suhteliselt vähe, sest protseduurid on ikka osaliselt dubleeritud.”

Sund iseseisvust loovutama

Letta raport, mis peegeldab praeguse ja tõenäoliselt ka järgmise Euroopa Komisjoni ühisturuga seotud poliitilisi prioriteete, on juba toonud esimese negatiivse vastukaja möödunud nädalal toimunud Euroopa Ülemkogul.