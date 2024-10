Tagasi 08.10.24, 13:01 Eesti maapõue rikkus võiks luua uue börsifirma Lääne-Virumaal on alanud kauaoodatud, aga ka peljatud fosforiidiuuringud, mis tulevikus võib tähendada suurt panust Eesti majandusse ning tervete uute tootmisvaldkondade teket.

Hardi Aosaar: “Fosforiidi kaevandamine ja isegi katsepuurimine on ühiskondlikult hell teema, mistõttu avalikkuse teavitamisel on oluline teaduspõhisus ja faktid.” Foto: Erakogu/inseneribüroo Steiger

Katsepuurimisi Aru-Lõuna lubjakivikarjääris viib Eesti Geoloogiateenistuse tellimusel läbi inseneribüroo Steiger. Geoloogiateenistuse nõunik Erki Peegel rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et uuringute vastu on tuntud huvi nii Eesti kui välismaa ettevõtetest, aga kuna asi on uurimisjärgus ja võimalikust fosforiidi kaevandamisest ollakse aastate kaugusel, on see huvi esialgu kaudne. Maapõuest välja toodava 25–30 tonni fosfaatkivimi uuringute esmane raport peaks valmima tuleva aasta lõpuks.

