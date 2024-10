Eesti burgeripealinna tuleb igal nädalal investor uue projektiga

Viimasel ajal on sisuliselt igal nädalal mõni ettevõtja või kinnisvarainvestor vallamaja uksest sisse astunud, et tutvustada oma uut äriprojekti, ütles Tapa valla ettevõtlusnõunik Marko Teiva.

Teiva teeb saates “Virupärane ettevõtlus” ülevaate erinevatest äriprojektidest, mida ettevõtjad soovivad Tapa vallas käivitada. Lisaks Tapa linnale on plaanis elamuarendusega alustada näiteks Jänedal ja Lehtses. Tapale kavandatakse kolme uut kaubanduskinnisvara arendust, Tamsalus on töös kaks kaubanduspinna arendust. Tapale plaanitakse ka veel kortermajade ja elamukruntide arendusi. Kinnitatud on kaitseväe naabrusesse tuleva Tapa tööstusala planeering.