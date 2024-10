Coop Panga juhatuse liige: me alahindame intresside kukkumise kiirust

Nii, nagu me alahindasime euribori kiiret tõusu, kus praktiliselt aastaga kerkisid intressimäärad miinusest 4 protsendini, siis me alahindame praegu ka intressi kukkumise kiirust, rääkis Coop Panga äripanganduse juht Arko Kurtmann.

Ei ole oluline, kas euribor on 4, 3 või 2 protsenti, sest halb on see, kui muutused toimuvad väga kiiresti, selgitas Kurtmann Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Eesti ökonomistid prognoosivad, et turgu ootab ees neli intressilangetust.