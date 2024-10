Tagasi 15.10.24, 12:00 Keskpank kärbib lähikuudel järjest intresse Neljapäeval intressiotsusest teatav Euroopa Keskpank langetab ökonomistide sõnul baasintresse igal järgneval korral.

Eesti pankade ökonomistid Lenno Uusküla (vasakul), Tõnu Mertsina ja Mihkel Nestor. Foto: Andras Kralla

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul langetab keskpank väga suure tõenäosusega neljapäeval intresse. “Väga võimalik, et ka detsembris,” ütles Uusküla ning lisas, et turud ootavad nii tugevat langust, et poole aastaga teeb keskpank lausa neli intressikärbet.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul prognoosivad nad neljapäeval ja detsembris intressi langetusi ning järgneval aastal lausa nelja kärbet. See tähendab, et järgmise aasta lõpuks võib euribor langeda 2 protsendile.

Turud ootavad, et keskpank langetab neljapäeval intresse 0,25% võrra nagu septembris. Lenno Uusküla sõnul soosib seda majanduskeskkond. Euroala inflatsioon oli septembris 1,8% – see on vähem, kui on keskpanga eesmärk. “Inflatsiooni eesmärk on täidetud ootamatult kiiresti,” ütles ta, kuid lisas, et inflatsioon võib lähikuudel tõusta – see sõltub nafta hinnast, mis omakorda sõltuv Lähis-Ida konfliktist. Siiski on selge, et suur inflatsioonilaine on möödas, ütles Uusküla.

Seetõttu on Uusküla sõnul väga võimalik, et keskpank langetab detsembris samuti intresse. Keskpanga hoiuseintress on praegu 3,5%, kuue kuu euribor on umbes 3,05%. Seega turgude ootusesse on kirjutatud sisse poole aastaga neli intressikärbet, ütles Uusküla.

Kuigi Swedbank ootab kamaluga intressikärpeid, sõltuvad need otsused Tõnu Mertsina sõnul sellest, kuidas käitub inflatsioon. “Kui inflatsioon on oodatus kiirem või aeglasem, siis reageeritakse ka intressimääradega,” ütles. Swedbank prognoosib, et keskpank kärbib intresse kuni 2%ni. “Mis tähendab seda, et intresside mõju pole majandusele ei kiirendav ega pärssiv,” ütles ta.

Bloombergi mõne päeva tagune uuring näitab, et keskpank kiirendab lähikuudel intresside kärpimist, et euroala majandust turgutada. Nagu hindasid Eesti ökonomistid, usuvad ka Bloombergi uuringus osalenud analüütikud, et keskpank viib 2025. aasta lõpuks intressid tasemele, mis ei piira enam majandust.

