Tagasi 17.10.24, 12:33 Mainori juht: selge rändepoliitika on hädavajalik Ülikoolide ellujäämiseks on ülioluline selge rände-, viisa- ja kõrgkoolipoliitika, sest välistalentide värbamine on ülikoolide ning riigi arenguks hädavajalik, ütles Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainori juht Kadi Pärnits.

Mainori kõrgkooli juht Kadi Pärnits Foto: Arno Mikkor

See, et riik piirab välistalentidel Eestisse tulemist, hakkab mõjutama peatselt ülikoolide arengut ning tööjõuturgu, sest kõrgharitud spetsialiste jääb aina vähemaks, rääkis Pärnits Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta tõi näiteks, et üheski teises lähiriigis ei ole välistudengite arv nii väike, nagu on Eestis. “Meil on, mille üle mõelda ja mille nimel tegutseda,” sõnas Pärnits. Tema hinnangul tõrjuvad jõustruktuurid välismaalased eemale.

Lisaks rääkis Pärnits, milliseid lahendusi kõrgkoolid ja tööandjad riigilt ootavad, milliste riikide inimesi politsei- ja piirivalveamet tõrjub ning miks välistudengid on arengule olulised.

Usutles Aivar Hundimägi.

Mainori juht: selge rändepoliitika on hädavajalik

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun