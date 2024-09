Tagasi 10.09.24, 12:04 Valio Eesti juht: meie kasv peitub väljaspool Euroopat Kuna Euroopa turg enam ei kasva, siis Valio jaoks muutuvad olulistemaks eksporditurgudeks India, USA ja Kanada, rääkis piimatööstuse Valio Eesti juht Maido Solovjov.

Valio Eesti juht Maido Solovjov. Foto: Liis Treimann

Kõige üllatavam ekspordiriik on India, kes ajalooliselt juustutooteid muidu tarbinud ei ole, rääkis Solovjov Äripäeva raadiole. Seetõttu on see ka tugevalt kasvav turg, kuhu oma toodangut müüa.

Kuigi koduturul ei lähe piimatööstusel just kõige paremini, siis eksporditurud on tänavu Valiol tulemusi vedanud, märkis pimatööstur. Selle aasta tulemustele paneb Solovjov hindeks 4+.

Juttu tuli ka energiahindadest, sellest, miks Euroopa turg enam ei kasva ning kuidas praegusel ajal kasumlikkust säilitada.

Vestles Hando Sinisalu.

