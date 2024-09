Tagasi 25.09.24, 06:00 Tõrjumine ilma selgituseta on võõraviha. See toidab kurjust Kui piirame julgeolekukaalutlusel sisserännet, siis peab avalikkus saama ka adekvaatse selgituse, kus need piirid asuvad, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev seisab vaba ja avatud majanduse eest. Läbipaistvuse loomulik osa on ka ettevõtluskeskkonnas kehtestatud ühtsed mängureeglid. Meie hinnangul on kaootiline ja arusaamatu, keda ja millistel tingimustel me oma riiki lubame. Kaos on teadagi korra vastand ning meie majandusele kahjulik.

