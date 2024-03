“Peame andma maailmale signaali, et talendid on Eestisse oodatud ning neid ootab siin innovaatiline, avatud ja põnev keskkond. Meil tuleb mõista, et need inimesed töötavad peadega ning nende peades sünnib Eesti tulevik,” kirjutab Mainori rektor Andrus Pedai. Foto: Jan-Erik Tihemets/Mainor