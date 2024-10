Tagasi 24.10.24, 12:34 Leige huvi asemel järjekord: Ida-Viru toetuste tahtjaid on rohkem kui raha Õiglase ülemineku fond on sisuliselt kaetud, taotlusi laekus rohkemgi, kui raha jagub. Toetused on Ida-Viru ettevõtlust elavdanud ja kohalikke liitnud, näevad fondi koordinaator ja kohalik arendaja.

Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik ja õiglase ülemineku fondi koordinaator Ivan Sergejev näevad, et Ida-Viru ettevõtjate huvi toetuste vastu kasvas aastaga märgatavalt. Foto: Karmen Laur

Kui mullu oli ettevõtjate huvi õiglase ülemineku fondi vastu leige, siis nüüd jäi osa taotlejaid lausa joone alla. Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik ütles saates “Rohepöörde praktikud”, et need projektid ei tohi jääda sahtlisse ja selles on suur roll ka riigil. “Täna on see koht, kus tasuks riigil võtta investeeringutele suunatud laenu ja anda nendele projektidele toetust, sest sotsiaalmajanduslik mõju ja investeeringute tagasitulek riigi jaoks on ülikiire,” rääkis ta.

