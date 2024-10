Tagasi 28.10.24, 11:51 Unistuste tööandja konkursi korraldaja täheldab tagumikutundidest loobumist Juhid ei taha enam tagumikutunde, vaid tulemusi, tõstis konkursi "Unistuste tööandja 2025" korraldaja Anu-Mall Naarits esile üht kiitust tööandja kohta.

Foto: Andras Kralla

Naarits rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et tööandjad on hakanud rohkem panema rõhku seesmisele kultuurile väliste tegurite asemel.

Eelmise aasta unistuste tööandja Estanci personalijuht Sherli Taim-Kaurit lisas, et töötajad hindavad väga suurelt kaasavat juhtimist. "See on tulevik, et hoida töötajad pühendununa," lausus Taim-Kaurit.

Lisaks rääkisid Naarits ja Taim-Kaurit, miks nad ootavad hea meelega, et juhid hakkavad töötajaid tagasi kontoritesse suunama.

Anu-Mall Naaritsat ja Sherli Taim-Kauritit intervjueeris Linda Eensaar.

