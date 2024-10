Tagasi 24.10.24, 06:00 Kodus töötamine saab püksid jalga Olukord kodust või sootuks maailma teisest otsast töötamisega läks vahepeal käest. Nüüd toimub n-ö turu korrastumine, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kas see on kodukontori lõpu algus? Niimoodi küsimiseks annavad põhjuse nii meilt kui mujalt saabuvad uudised selle kohta, kuidas tuntud ettevõtted nõuavad kõigilt töötajatelt teatud määral kontoris viibimist. Näiteks Teslas ja Amazonis on selleks määraks viis päeva või 40 tundi nädalas.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun