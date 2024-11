Tagasi 08.11.24, 16:26 Naised ja juhtimine. Annika Arras: naiste madalam stardipakk hoiab äri arengut tagasi Värskes "Juhtimisauditi" saates räägime teemal, mis on kaasaegses juhtimises ja organisatsioonikultuuris aina suuremat tähelepanu saanud – võrdsete võimaluste ja mitmekesisuse väärtus juhtimises.

Saatejuht Helen Klettenberg ja parima juhi nominent Annika Arras räägivad saates võrdsusest ja mitmekesisusest ettevõttes. Foto: Rain Jüristo

Külas on Annika Arras, kes on teema tugev eestkõneleja, konsultatsioonifirma Miltton asutaja, Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi juhatuse liige ja tänavune parima juhi nominent.

Mitmekesisus ja võrdsete võimaluste edendamine on juhtimises hädavajalikud, et suurendada otsuste kvaliteeti ja tagada ettevõtte jätkusuutlikkus. "Eestis on börsiettevõtete juhtkondades naiste osakaal vaid 10-11 protsenti. Läbivalt juhtivatel ametikohtadel on Eestis naisi umbes 40 protsenti, aga kui avalik sektor välja jätta, siis see näitaja kukub oluliselt. Euroopa kontekstis oleme sellega edetabeli lõpus – või vastupidi, tipus näiteks palgalõhes," nendib Arras.

Ta toob esile, et naiste suurem osalus juhtivatel kohtadel lisaks tasakaalu ja rikastaks organisatsioonikultuuri, mis omakorda mõjutaks positiivselt ettevõtete tulemuslikkust.

Annika Arras rõhutab ka eeskujude loomise tähtsust, et inspireerida nooremat põlvkonda nägema juhtimist mitmekesisemana. „Rohkem on vaja selliseid algatusi, kus naisi esile tõstetakse, see aitab luua eeskujusid ja mõjutab noorte hoiakuid juba varakult.“ Mitmekesisus juhtimises on kogu ühiskonna huvides ja aitab kaasa laiemale sotsiaalsele arengule.

Saadet juhib Helen Klettenberg.