Tagasi 11.11.24, 16:37 Marko Oolo lõi numbrid lauale: milline portfell on päriselt piisav Aasta investor Marko Oolo uuris üle miljoni eurose portfelliga tuntud Eesti investoritelt, kui suur peaks portfell olema, et mõnusalt ära elada ilma elustiilis muutusi tegemata.

Miljon muutis Marko Oolo kartlikuks. “Mul pole luksust raha kaotada,” ütles ta investeerimisfestivali laval. Foto: Simo Sepp

“Kõik räägivad, et miljon ju, lõpeta ära, aitab küll. Miljonist edasi liigun sellepärast, et olen aru saanud, et sellest ei piisa, et pingevabalt elu lõpuni tänase elustiiliga ära elada,” rääkis Oolo.

Üks variant oleks küll makaronide peal edasi elada, aga kui juba oled hea elu maitse suhu saanud, ei taha seda varasemat perioodi tagasi, ütles ta.

Miks miljonist ei piisa? Marko Oolo toob välja täpsed numbrid, kuised tulud ja kulud, portfelli tootluse ja protsendi, mida võib kulutada, et selgitada, miks sellest jääb vajaka. Sinna juurde jagab ta Kristjan Liivamäe, Jaak Roosaare, Lev Dolgatsjovi ja Madis Müüri arvamust, kui palju ikkagi on piisav.

Ka räägib ta suvise investeerimisfestivali laval sellest, kuidas oma portfelli ehitab, mis on tema hinnangul jõukuse valem ja miks on ta portfelli kasvades muutunud kartlikuks.

Modereerib Juhan Lang.