Tagasi 20.07.24, 08:00 Katri Telleri kuus nippi, kuidas saavutada edu igas eluvaldkonnas Kinnisvarainvestor Katri Teller jagas investeerimisfestivalil nõuandeid, kuidas olla igas eluvaldkonnas edukas ning mida edukusse all üldse silmas pidada.

Ümbritse end heade inimestega, kes päriselt sinust hoolivad, rääkis Teller. Need, kes muutuvad kadekaks, kui sina saad edukaks, ei ole sinu päris sõbrad, selgitas ta.

Foto: Mailis Vahenurm

“Edukuse sõna on üks kõige rohkem mind närvi ajavaid sõnu üldse viimasel ajal,” alustas Teller oma ettekandega. Ta selgitas, et edukust seostatakse alati rahalise edukusega. Samas võib edukas olla ka inimene, kes on õnnelik, kellel on väärtused paigas ja kes päriselt on rahul oma eluga, rääkis Teller.

