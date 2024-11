Tagasi 12.11.24, 12:15 Eesti pangad on kindlad: ettevõtjatel läheb paremaks, selged märgid juba olemas Ettevõtjad on valmis investeerimiseks ning nende äriplaanid jõuavad aina enam pankade lauale, rääkisid LHV ja Coop panga ettevõtete panganduse juhid Indrek Nuume ja Arko Kurtmann.

Foto: Andras Kralla

Ettevõtjate äriplaanid on oluliselt kvalitseetsemaks muutunud, rääkis Kurtmann Coop Pangast Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Ta märkis, et ettevõtete äriplaanid on väga mõistliku riskiprofiiliga ning laene küsitakse juba hoogsalt.

Nuume lisas, et LHV annab laenu “igavatele” projektidele ehk väiksema riskiga projektidele. “Vaikne nihelemine on pihta hakanud,” sõnas ta.

Euribori langus mõjub samuti ettevõtetele hästi ning firmade suured kassajäägid aitavad neid endiselt.

Ettevõtete panganduse juhid tegid samuti juttu ka pankade värsketest tulemustest ning ettevõtete väljakutsetest.

Küsitles Jaan-Martin Raik.