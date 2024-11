Tagasi 06.11.24, 17:03 Suurelt Saksamaal tegutsevad ettevõtjad: turg on maas, aga võimalusi on palju Eesti ettevõtjate ühe eelisturu ehk Saksamaa majandus on viimased kaks aastat virelenud. Saksamaale suurelt eksportivad Eesti ettevõtted annavad sissevaate turu olukorda ja võimalustesse.

„Saksa turg on suur, lähedal, see vajab nii metalli, elektroonikat, aga ka teadmisi. Sel turul on tõsine potentsiaal,“ rääkis saates „Äripäeva fookuses” ettevõtte Stoneridge Electronics tegevjuht Ardo Asperk. Stoneridge toodab veoautodele ja bussidele elektroonilisi süsteeme ning Saksamaa autotööstuse langus on mõju avaldanud neilegi.

