Tagasi 12.11.24, 16:19 Eestis elav soomlane: Helsingi vanalinn asub Tallinnas Helsingi vanalinn on Tallinnas, rääkis Eestis elav Soome suunamudija Henna Mikkilä.

Eesti on soomlaste reisieelistustes esimene valik. Foto: Andras Kralla

Äsja valisid soomlased Eesti parimaks välismaiseks reisisihtkohaks. Mikkilä sõnul tekib soomlastel Eestit külastades kodune tunne, aga samas on laevaga üle lahe sõitmine siiski puhkusereis välismaale. Pole üllatus, et põhjanaabritele meeldib väga ka meie vanalinn.

Soomlased naudivad meie vanalinna sellel lihtsalt põhjusel, et Helsingis selline rajoon lihtsalt puudub. "Eesti on tuttav koht ja keel on tuttav, aga ometi on see välismaa. Helsingis vanalinna ei ole ehk Helsingi vanalinn ongi Tallinn," rääkis ta.

Soomlased on väga võlutud ka Eesti spaakultuurist ja mitmekülgsest saunavalikust. Mustamäe Elamus Spa elamuste juht Margit Kurn tõdeb, et soomlased külastavad üha rohkem Eesti saunu ja sapaasid, kuid uue aasta maksutõusud võivad põhjanaabreid rohkem mõtlema ja valima panna.

Saates on täpsemalt kõne all järgmised teemad: 3.34 Soomlane armastab Eesti spaasid ja saunakultuuri

12.20 Kuidas soomlasele veel puhata meeldib?

14.35 Tallinna fenomen

17.36 Soome keele vajalikkus Eesti turismisektoris

23.12 Soomlaste majanduslik olukord

27.50 Tallinna liivarannad ja soome suvitajad

34.32 Soomlased ootavad Tallinna jõuluturgu

36.10 Vanalinna võlu ja ohtlikkus

42.10 Uue aasta maksupoliitika

44.14 Kuhu reisib soomlane tulevikus?

Saatejuht on Joonas-Hendrik Mägi.