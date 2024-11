Tagasi PRO 20.11.24, 14:00 Tippjuhil olid ametit vahetades pisarad silmis: see andis tähtsa õppetunni Mainor Ülemiste juht Ursel Velve tunnistab saates „Juhi jutud“, et lahkus eelmisest ametist pisarsilmil ja see andis õpetuse edasisteks valikuteks.

Mainor Ülemiste juht Ursel Velve. Foto: Raul Mee

„See teekond oli minu jaoks väga emotsionaalne, olin pannud sinna väga-väga palju energiat ja mõttetööd. Kui me teed lahku läksid, siis suisa nutsin. See oli nagu minu beebi, kes oli äkki suureks kasvanud,“ selgitab ta saates. „Õppetund, mille kaasa võtsin, on teha jätkuvalt asju kirega. Isegi kui teekonnad lõpevad, ettevõtted meie või meie ettevõtte juurest lahkume, elame seal kaheksa tundi päevas. On ülioluline seda nautida ja tunda, et tahangi seda teha.“