Raadiohitid: pensionid ja bitcoini triumf

Taavi Pertman: pensioni sissemakse suurendajad elavad väikeses mullis

Kuigi Tuleva andmete järgi on pensioni teise samba kogujate seas märgatavalt suurenenud nende hulk, kas tahavad sissemakset suurendada, moodustavad selliselt käituvad inimesed väikese osa ühiskonnast, leiab RahaFoorumi looja ja finantsentusiast Taavi Pertman.

Pertman rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et kuigi pensioniühistu Tuleva juht Tõnu Pekk näeb hoogsat huvi teise samba pensionifondide sissemaksete suurendamiseks ja ta ka ise esitas avalduse sissemakse suurendamiseks, siis paljud seda siiski ei tee.

Tõnu Pekk: pensionikogujad taotlevad hirmsa hooga suuremat sissemakset

Oktoobris ja novembris on Tuleva pensionikogujad hirmsa hooga hakanud esitama avaldusi teise samba sissemakse suurendamiseks, ütles pensioniühistu juht Tõnu Pekk.

Pekk rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et kui Tuleva teise samba fondidesse on sissemaksete tegijaid ligikaudu 26 000, siis nendest on praeguseks sissemakse suurendamise avalduse teinud ligikaudu 11 000. Suurem osa avalduse esitajatest on valinud uueks sissemakseks 6%, täpsustas Tuleva juht.

Krüptoguru: bitcoin ületab 100 000 dollari piiri ja tõus läheb edasi

Krüptovaluuta bitcoin saavutab kindlasti 100 000 dollari hinnapiiri ja jätkab kindlasti järgmisel aastal tõusu, ütles Eesti esimese krüptoraamatu kirjutanud Asse Sauga.

Sauga rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et bitcoini hinnale annab kindlasti hoogu ka krüptovaluuta poolitamine.

Eduka ehitusettevõtte juht “Kuumal toolil”: tegime midagi, mida teised põlgasid

Värske Äripäeva ehitusettevõtete TOPi neljas, eelmisel aastal kolmandiku võrra ettevõte käivet kasvatanud Ehitustrusti juht Kaido Somelar rääkis “Kuumal toolil”, et Ida-Virumaale ehitama minek osutus üheks edu võtmeks, mis aitas ettevõttel langeval turul kasvada.

“Mingil põhjusel ülejäänud ehitajad põlgasid Ida-Virus ehitamist. Meil õnnestus need objektid saada. Narvas korraga oli näiteks neli objekti pooleli,” rääkis Somelar.

Korduvalt vaimse kurnatuseni jõudnud Liivamägi: ma ei viitsi ainult Nõmme metsas jalutada

Äripäeva raadio parimate ja kuulatuimate saadete sarjas "Kullafond" oli seekord esitamisel majandusteadlase Kristjan Liivamäe lugu läbipõlemise haistmisest.

Spordikogemus ja sportlaslik mõttelaad on teinud Kristjan Liivamäest jõuka mehe, ent komme kombata piire on andnud tagasilööke vaimsele tervisele.

Menuka podcast’iga “Rahareede” lõpetanud Liivamägi ütleb, et on vaimselt kurnatud.

“Teed neid asju, mida ikka, aga need ei pane sul silma särama, tunne on, nagu seljas oleks seljakott, kus on 40–50 kilo kive või varustust,” kirjeldab Liivamägi.