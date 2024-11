Tagasi 27.11.24, 07:43 Tõnu Pekk: pensionikogujad taotlevad hirmsa hooga suuremat sissemakset Oktoobris ja novembris on Tuleva pensionikogujad hirmsa hooga hakanud esitama avaldusi teise samba sissemakse suurendamiseks, ütles pensioniühistu juht Tõnu Pekk.

Tõnu Pekk Foto: Andras Kralla

Pekk rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et kui Tuleva teise samba fondidesse on sissemaksete tegijaid ligikaudu 26 000, siis nendest on praeguseks sissemakse suurendamise avalduse teinud ligikaudu 11 000. Suurem osa avalduse esitajatest on valinud uueks sissemakseks 6%, täpsustas Tuleva juht.

Pekk selgitas ka lähemalt, millal võiksid Tuleva fondide tasud hakata taas alanema.

Tõnu Pekki intervjueeris Igor Rõtov.