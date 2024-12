Tagasi 02.12.24, 13:10 Kohalik ehitaja: korterite müügiga võib Rakveres raskeks minna Rakveres ehitatakse uusi elamuid jõudsalt, kuid ostjate leidmisel võib raskusi tekkida.

Uusarendus. Foto: Andras Kralla

Ehitusettevõtte Revin Grupp eelarvestusosakonna juhi Mikk Jalaku sõnul piirkonnas tööd jagub. Suur osa korteritest on praegu juba broneeritud, kuid kõigile kodudele on siiski keeruline ostjat leida. "Müügiga võib tekkida raskusi, sest praegu on tõesti Rakveres neid korraga palju valmis saamas. Ei oska ennustada, et need kõik korraga müüdud saavad," rääkis Jalak.

Üldist olukorda Lääne-Virumaa ehitusturul näeb Jalak positiivselt. Küll aga ootavad ehitajad stabiilsemaid aastaid.

Intervjueeris Kristjan Kurg.