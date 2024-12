Tagasi 03.12.24, 13:18 Ilutoodete pood näeb uuelt aastalt selget kasvu Ilutoodete pood Tradehouse plaanib oma järgmisesse aastasse kasvu, mida hakkaksid vedama e-poed.

Tradehouse'i tegevjuht Laura Kuldkepp. Foto: Liis Treimann

Lõppev aasta on ilutooteid müüva poe jaoks olnud edukas ja ka järgmise aasta suhtes on Tradehouse'i tegevjuht Laura Kuldkepp optimistlik. "Me näeme, et uus aasta toob mõõduka kasvu. Eriti on kasvu oodata e-poes," ütles Kuldkepp.

Tegevjuht toob välja ka täpse kasvuprotsendi, mille nad on omale eesmärgiks seadnud.

Intervjuus puudutati veel ka tarbija eelistusi ja musta reede fenomeni.

Intervjueeris Ken Rohelaan.