Tagasi 03.12.24, 10:28 Klicki juht: me raiskame kaks tundi inimeste tööaega päevas Elektroonikapoe Klick Eesti kauplustes käib õhtusel ajal väga vähe kliente, mistõttu on töötajad tegevuseta.

Klicki kauplus. Foto: Andras Kralla

Klick Eesti juhatuse liige Kaire Koik tunnistab, et kaupmeeste olukord on raske majandusolukorra tõttu keeruline. "Kui ma vaatan igapäevaselt tarbija käitumist, siis ma näen, et õhtuti on poed tühjad ja me raiskame päevas keskmiselt kaks tundi inimeste tööaega," rääkis Koik.

Intervjuus rääkis Koik veel musta reede mõjudest, jõuluhooaja ettevalmistustest ja järgmise aasta prognoosidest.

Intervjueeris Ken Rohelaan.