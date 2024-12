Tagasi 21.12.24, 14:00 Raadiohitid: Jaak Roosaare ja teised investorid Jõulude eelsel nädalal pakkusid Äripäeva raadio kuulajatele enim huvi investeerimisteemad ja sündmused Jaak Roosaare ümber.

Jaak Roosaare. Foto: Liis Treimann

Kilvar Kessler: me ei maganud Jaak Roosaare juhtumit maha

Finantsinspektsioon kui järelevalveasutus ei maganud maha Jaak Roosaare ja Planet 42 kaasust, ütles finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.

Kessler rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et kuigi finantsinspektsioon tegi kuriteoteate, siis sai ta selle teha selleks hetkeks avalikult teadaoleva info alusel.

Kilvar Kesslerit intervjueeris Aivar Hundimägi.

Ühe portfelli strateegia. Kuidas buumi ajal rahu säilitada

Investor Jekaterina Tint tunneb väga suurt rõõmu bitcoini ajutisest tõusust, kuid püüab seejuures säilitada rahu.

Tint ei välista, et krüptoraha tõus jätkub, viidates näiteks bitcoini halving-tsüklile ja teistele näitajatele. Samas kavatseb ta bitcoini osakaalu tõusu tõttu portfellis osa positsioonist müüa, et juhtida riske ja säilitada tasakaalu.

Saatejuht oli „Delovõje Vedomosti“ börsitoimetuse ajakirjanik Dmitri Fefilov.

Ettevõtjast investoreid tabab uuel aastal maksuüllatus

Uuest aastast võivad saada paljude investorite äriühingud käibemaksukohustuslaseks, mille tagamaad selgitas lähemalt rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika osakonna juhataja Erle Kõomets.

Kõomets rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et kui ettevõtte põhitegevus on finantstehingud, nende seas näiteks aktsiate ostmine ja müümine, siis ei teki käibemaksukohustust. Kui aga sellele lisandub maksustatav käive, näiteks koolitusteenus, siis üle 40 000eurose käibe puhul saab ka ettevõte käibemaksukohustuslaseks ja peab hakkama iga kuu esitama deklaratsiooni.

Erle Kõometsa intervjueeris Martin Johannes Teder.

Äripäev eetris: Roosaare krahh toob tõe päevavalgele

Kuigi investor Jaak Roosaarele esitatud kriminaalkahtlustus tundub mõnevõrra üllatuslik samm, aitab see lõpuks vastata küsimustele, mis endiselt Planet42 juhtumist õhus on, rääkisid ajakirjanikud arvamussaates „Äripäev eetris“.

„Peamine küsimus on, kui palju Roosaare laenude vahendamisest Planet42-te teenis ja kuidas ta inimesi investeerima kutsus,“ rääkis saates ajakirjanik Martin Johannes Teder. Lisaks on endiselt vastuseta, kas Roosaare on rikkunud juhatuse liikme kohustusi või mitte.

Finantsvabaduse välja võidelnud investor jagab värvikamaid õppetunde

Kaheksa kuud tagasi saavutas finantsvabaduse Mariann Soone, kes on töötanud pangas ettevõtete ja institutsionaalsete klientide segmendijuhina, aga samal ajal tegelenud investeerimisega üle 20 aasta. Soone avas oma teekonda.