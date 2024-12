Tagasi 14.12.24, 12:00 Raadiohitid: Balti börs võtab toolist kinni hoidma või annab eelise? Finantseksperdi Paavo Siimanni ootus oli, et automaksu eel läheb Tallinna Kaubamaja Grupi (TKM Grupi) autoäril hästi ning inimesed soovivad süüa ju igas majandustsükli faasis, arutles ta saates “Investor Toomase tund”, kuid ekspert ehmus tulemustes.

Selle nädala kõige kuumemas saates “Investor Toomase tund” oli külas finantsekspert Paavo Siimann. Foto: Liis Treimann

Börsifirma ehmatas Siimanni tulemustega, mis sundis teda toolist kümne küünega kinni hoidma

Finantsekspert Paavo Siimann paljastas, mida räägivad talle tegelikult suhtarvud börsifirmade käekäigu ja kevadiste dividendivõimaluste kohta.

“Minu jaoks oli kõige suurem ehmatus, mis isegi natuke võttis toolist kinni hoidma, Tallinna Kaubamaja Grupi viimane kvartal,” ütles investor, TalTechi õppejõud ja finantsanalüüsi ekspert Paavo Siimann värskes “Investor Toomase tunnis”.

Intervjueeris Jana Saarkoppel.

Paavo Siimann: börsifirma ehmatas tulemustega, mis sundis toolist kümne küünega kinni hoidma

Viljar Arakas rääkis, millise vea tegi Eften aktsiaemissiooniga

Arakas selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et emissiooni alguses ütles börsifirma turule, et neile piisab ka sellest, kui investorid märgivad mahu poolenisti täis.

“Tegelikult me oleksime pidanud tooma baasmahu poole miljoni aktsia peale ehk poole võrra väikesemaks ning siis me saaksime praegu rääkida, kuidas aktsiaemissioon märgiti üle, kuigi summa on täpselt sama,” rääkis fondijuht. “Tegemist on teatava optilise segadusega, aga lessons learned ja tulevikus oleme targemad: paneme latti madalamale.”

Intervjueeris Janno Riispapp.

Viljar Arakas emissioonist: tegime ühe vea

Tallinki juht Paavo Nõgene vastas pahastele autovedajatele

Tallinn-Helsinki liini hind on viie aastaga tõusnud 5%, samal ajal kui inflatsioon on tõusnud 40,8% ja kütus kallinenud Tallinki jaoks 60% — seda arvestades ei ole tegemist suure hinnatõusuga, rääkis Tallinki juht Paavo Nõgene.

Tallinki juhi Paavo Nõgese sõnul on kriitika alati teretulnud, aga peaks põhinema faktidele. “Rääkides sellest, et Tallink on liiga kulukaks muutunud, siis ma pigem toon esile, et ilmselt on olnud mõnele vedajal teiste ees eelistingimused. See ei ole võrdne kohtlemine ja Tallink peab nendest lepingutest vabanema ning see on kindlasti mõnes tekitanud tuska," sõnas Nõgene.

Intervjueeris Neeme Korv.

Paavo Nõgene: vabandan, aga hinnatõusu kriitikud võiksid ka ise peeglisse vaadata

Finantsvabaduse välja võidelnud investor jagas värvikamaid seikasid

Seekordses „Investeerimisportfell 2030“ saates arutasime üle 20 aasta investeerimisega tegelenud ning veelgi kauem pangas ettevõtete ja institutsionaalsete klientide segmendijuhina töötanud Mariann Soonega tema investeerimisteekonnast, mis viis kaheksa kuud tagasi saavutatud finantsvabaduseni.

Intervjueeris Merian Tiirats.

Finantsvabaduse välja võidelnud investor jagab värvikamaid õppetunde

Taavi Ilves ja Jake Farra tegid tagasivaate Balti börsile

Ilves selgitas, et kuna välisinvestorid on Balti ettevõtted maha kandnud, siis kohalikel investoritel on praegu eelis hüpata varem rongile, kuniks turul pole välisraha. Investorid leiavad, et koduturg võiks paari aastaga pakkuda head tootlust ning kannatust ei tasuks kaotada.

Farra lisas, et kohalikel investoritel tasuks kodubörsi aktsiad osta ja hoida, sest nii saavutab parema tootluse, kui pidevalt kaubeldes.

Intervjueeris Jaan Martin Raik.