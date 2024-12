Tagasi 30.12.24, 10:00 Jürgen Ligi: mölisetakse kaamerasse, sisu asemel käib laat Julgeolekumaksu saanuks lahendada maksumäärasid muutes ja jätta ettevõtete tulumaksusüsteem kahjustamata, tõdes rahandusminister Jürgen Ligi Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Rahandusminister Jürgen Ligi. Foto: Liis Treimann

Tänavu üle pika aja taas rahandusministri portfelli saanud staažikas Reformierakonna poliitik tunnistas, et teda on mõnikord hoitud ka läbirääkimiste lauast eemale. Näiteks suvel tehtud kompromiss maksutõusude küsimuses, eeskätt see, mis puudutas ettevõtete tulumaksu, ei olnud talle meeldiv otsus.