Tagasi 31.12.24, 12:00 Kahe investori strateegia. Milleks end järgmisena valmis panna? Aasta viimases "Investor Toomase tunnis" võtavad 2024. investeerimisaasta suurimad teemad kokku ning mõtisklevad uue aasta üle dividendiinvestorina tuntud Märten Kress ja Avaroni investeeringute juht Rain Leesi.

Rain Leesi ja Märten Kress nõustuvad, et kõrge suure seitsmiku osakaal portfellis on riskantne. Foto: Helena Rantanen

Saates lahkasid Kress ja Leesi selle aasta suurimaid muutuseid oma portfellides. "Tundsin, et riskitaluvus on muutunud," tõdes Kress. See asjaolu pani Kressi oma portfelli ümber kujundama.