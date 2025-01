Tagasi 02.01.25, 18:30 Ema-tütre lasteriiete firma sattus sügisel väikese buumi otsa Ema ja tütre loodud väike lasteriiete ettevõte sattus sügisel väikese buumi otsa. Selle taga oli aga omaenda tarkus.

Pipi Treial. Foto: NANA lasteriided

NANA lasteriiete asutaja ja juht Pipi Treial hakkas juba suve lõpul usinalt talvekindaid, mütse ja salle ette tootma ja müüma-turundama. Lisaks varub ettevõte alati aega selleks, et eritellimustele vastu tulla.

Viimane, eritellimuste täitmine, ongi osutunud ettevõtjate parimaks ja edukaimaks turunduseks: õnnelikud lapsevanemad jagavad enda positiivseid kogemusi pidevalt teistele edasi.

Pipi arvab, et väikeettevõttel on palju lihtsam minna klientide soovidega kaasa. “Ma ei kujuta ette, et me ütleksime inimestele ”ei“. Äsja oli üks ema, kelle lapse peaümbermõõt oli suurem ning poest mütse saada ei olnud. Ta oli õnnest pisarates, kui kuulis, et me oleme valmis tema lapse suuruses mütsi tegema,” tõi Pipi ühe emotsionaalse näite. Sotsiaalmeedias töötavad tema sõnul hästi just siirad lood.

Pereettevõtte puhul on tema sõnul hea, kui turunduses jagataksegi oma pere lugu, et jälgijad ning potentsiaalsed kliendid saaksid kaasa elada. “Väga hea toode on edu aluseks, aga kui sellega ei käi kaasas läbimõeldud turundust, siis edu saavutamine on üsna keeruline,” leiab ta. Pipi arvab, et umbes 70-80% nende müügist tuleb kas otse läbi sotsiaalmeedia või vähemalt on inimesed seal neist esimest korda kuulnud. Lisaks käivad nad müümas kaubanduskeskustes ja laatadel ning unistavad, et ühel päeval on NANA kindad, sallid ja mütsid olemas ka kauplustes.

Tütar Pipi Treial tegeleb ettevõtte arendamise, kliendisuhtluse, müügi ja turundusega. Foto: Jana Palm

Perefirmas loob praegu ema disainid, lõiked, õmbleb ja otsib materjalid. Tütar Pipi tegeleb ettevõtte arendamise, kliendisuhtluse, müügi ja turundusega. Hetkel tegutsevad nad veel kahekesi, aga tunnevad juba vajadust õmblejate palkamise järgi ning astuvad samme selles suunas. “Sügisel, kui meil väga oluliselt nõudlus kasvas, oli väga palju abi õdedest, kes tulid appi ja aitasid tooteid välja lõigata,” jagas Pipi Treial.

Alguses oli hobi

NANA lasteriided olid aastaid ema ja tütre ühine hobi, aga kui Pipi poolteist aastat tagasi oma igapäevatööl läbi põles, tundis ta, et võiks hobist endale ettevõtte ja töökoha luua. Kergemaks ei ole sellest läinud, tunnistas ta. “Ettevõtluses on nii, et sa teed tööd 24/7. Vahet ei ole, kas kell on hommikul kell 7 või õhtul kell 12. Püüan teadlikumalt võtta aega puhkamiseks, et uuesti mitte läbi põleda,” sõnas ta.

Millest pereettevõte unistab, kuidas nad plaanivad kasvu jätkata ning mil viisil Pipi enda väikeseid lapsi juba ettevõtlusesse kaasab, saad kuulata allolevast podcast’ist.

Saadet juhib Jana Palm.