Tagasi 25.09.24, 14:09 Lillekasvatus vajab miljonites investeeringuid tehnoloogiasse “Kui ma ütlen, et ma olen lillekasvataja, siis mõned arvavad, et olen muusikakooli juures olev tädi, kes lilli müüb. Tegelikult olen tööstusliku lillekasvatuse maaletooja,” jagas Nurmiko asutaja Jaak Ungerson saates “Võitjate põlvkonnad”.

Nurmiko aiand avas pärast põlengut taastatud kasvuhoone ja poe. 2019. aastal osales üritusel ka president Kersti Kaljulaid. Foto: Liis Treimann

Ungersoni sõnul on praegune lillekasvatus vägagi seotud tehnoloogiaga. Tööstusliku lillekasvatuse juures on palju elektroonikat, mehaanikat ning mehhaniseerimist, mis on ka suurim põhjus, miks kõik Ungersonide pere kolm poega on lillekasvatusäriga liitunud.

