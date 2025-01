Tagasi 08.01.25, 12:00 Tehisintellekt raputab finantsjuhtimist. Verston: suhtleme AIga nagu partneriga Teedeehitusfirma Verston on tehisarust endale teinud abimehe, kes teab kogu ettevõtte tausta. Kui näiteks valideerida strateegilisi tegevusi, on treenitud AIga tunduvalt lihtsam – ei pea hakkama otsast peale infot sisse söötma, selgitab ettevõtte finantsjuht Jarmo Liiver.

Gerlyn Tiigemäe, Jarmo Liiver ja Paavo Siimann. Foto: Andres Laanem

Tehisaru kasutamist hoiab aga valdavalt tagasi kartus turvalisuse pärast. Liiver rõhutab, et esmalt tulebki endale selgeks teha, millega on tegu. “Pead selle pilguga ringi vaatama, mis info võib lekkida ja kuidas kahju teha. Meie oleme majas selgelt paar sellist asja üles täheldanud, mida me sinna üles ei panegi.”

Saates "Finantsuudised fookuses" arutletakse tehisintellekti rolli üle finantsjuhtimises ning uuritakse, kuidas see innovaatiline tehnoloogia aitab ettevõtetel tõsta efektiivsust, parandada andmete analüüsi ja luua lisaväärtust.

Kasutusvõimalusi ja riske avavad tehisintellekti koolitaja ning AIPowerment kogukonna kaaslooja Gerlyn Tiigemäe ning Verstoni finantsjuht Jarmo Liiver. Saadet juhib Paavo Siimann.

Saatekülalised jagavad konkreetseid näiteid, kuidas tehisintellekti rakendada suurte andmehulkade struktureerimiseks, projektijuhtimise optimeerimiseks ja täpsemate prognooside loomiseks. Samuti keskendutakse tehisintellekti kasutamisega seotud turvariskidele ja andmekaitse olulisusele, mis on paljudele ettevõtetele suurim väljakutse.

Saates pakutakse ka praktilisi nõuandeid väiksematele ettevõtetele, kes soovivad tehisintellektiga esimesi samme teha – olgu selleks lihtsate rutiinsete ülesannete automatiseerimine või keelemudelite kasutamine andmeanalüüsi tõhustamiseks. Vestlus pakub inspiratsiooni nii finantsistidele kui ka ettevõtete juhtidele, kes soovivad kasutada tehnoloogia võimekust, et lihtsustada igapäevatööd ja saavutada paremaid tulemusi.