Tagasi 02.01.25, 13:08 Tehisaru kujundab ümber raamatupidaja ameti Saates "Digitark äri" räägivad raamatupidamisbüroode juhid pöördelistest muudatustest, mis on kohe-kohe jõudmas raamatupidamisse. Räägime eelkõige tehisarust ja uutest tehnoloogiatest, mis tüürivad raamatupidamise uude ajastusse.

Helari Pallas, Kadri Kukk, Ülo Mängel, Pille Reiljan ja Tauri Tallermaa. Foto: Raul Mee

Vaatame juhtidega raamatupidamise tulevikku ning uurime, millisteks pöördelisteks muutusteks peavad juhid, raamatupidajad ja raamatupidamise teenusepakkujad valmistuma ja kuidas seda teha. Saame teada, millised oskused teevad sind raamatupidajana tuleviku tööturul asendamatuks, arutleme teemal, kuidas muutuvad raamatupidaja rollid, mida ootavad meilt kliendid ja kuidas neile rohkem väärtust luua.

Alustame arutelu küsimusega juhtidele, mis on üldse tehisaru raamatupidamise valdkonnas ja raamatupidamisbüroode juhtide jaoks. Saame teada, et juhid mõtestavad tehisaru enda jaoks ja ka enda äri jaoks erinevalt, sõltuvalt senistest kogemustest, ootustest ja reaalsetest praktikatest. Ka juhtide kriitilisus ja pessimism seoses tehisaruga on üsna erinev.

Kuuleme ka näiteid, kuidas raamatupidamisbüroodes tehisaru juba kasutatakse. Ühtlasi jagavad juhid oma mõtteid ja toovad näiteid, miks on mõistlik olla tehisaru suhtes ettevaatlik ja omada kriitilist meelt. Küsime sedagi, milliseid võimalusi juhid näevad tehisaru kasutamiseks raamatupidamises, millised on selleks olulised eeldused ning mis mõtteid tekitab ettevõtte andmete liikumine masinalt masinale ilma inimese sekkumiseta.

Juhtide arutelu on salvestatud 13. detsembril konverentsil „Mis muutub raamatupidaja töös 2025?“ Arutelus osalevad raamatupidamisbüroode juhid: Grow Finance OÜ partner Helari Pallas, IMG Numeri OÜ tegevjuht Kadri Kukk, Mingelston OÜ juhatuse liige Ülo Mängel ja Leinonen Group AS arendusjuht Pille Reiljan. Arutelu juhib koolitaja ja mälutreener Tauri Tallermaa.