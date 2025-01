Tagasi 13.01.25, 12:54 Börsiajakirjanik: peagi saab aimu, kui head dividendi võib Tallinna börsi firmalt oodata Kui alanud nädalal selguvad Tallinna börsifirma TKM Grupp tulemused, võiks saada aimu, milliseid dividende võiks oodata kevadel, ütles Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

TKM Grupi eestvedajad eesotsas Jüri Käo (esiplaanil) ja Enn Kunilaga (paremal). Foto: Andras Kralla

Saarkoppel rääkis Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et TKM Grupp on seni olnud väga hea dividendimaksja: eelmisel aastal suurendas ettevõte dividendi 68 sendilt 72-le aktsia kohta. See tähendab, et dividenditootlus on viimastel aastatel püsinud üle 7 protsendi.

Saarkoppel selgitas ka, milliste Balti börside ettevõtete tulemustel tasub silma peal hoida.

Jana Saarkoppelit intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.