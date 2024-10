Tagasi 28.10.24, 15:55 LHV langetas TKM Grupi hinnasihti Möödunud kvartalis suuremate finantskulude tõttu aastaga üle 23% väiksemast puhaskasumist raporteerinud TKM Grupile ennustab LHV ligi 5% suurust aktsia hinna langust. Analüütikute sõnul hakkab tulemusi üha enam mõjutama tarbijate jätkuv ebakindlus.

Balti põhinimekirjas noteeritud TKM Grupp seisab silmitsi suurenenud konkurentsiga peaaegu kõigis oma põhisegmentides. Foto: Andras Kralla

TKM Grupi ehk endise nimega Tallinna Kaubamaja Grupi tulemustes on realiseerunud Eesti majanduslangusest tingitud tarbijakäitumise muutumine. Vaatamata reaalpalkade tõusust tingitud ostujõu paranemisele on tarbijate kindlustunne endiselt ajalooliselt madalal tasemel. Juba teist kvartalit järjest on TKMi põhinäitajad alla jäänud LHV analüütikute prognoosidele, selgub LHV Balti turuülevaatest.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun