Tagasi 20.01.25, 11:38 Riik elab üle investeeringute kolimise ettevõtetest eraisikute kätte Kui julgolekumaksu eel viiakse investeeringud ettevõtte alt eraisiku alla, pole selles midagi halba, leiab rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsler Evelyn Liivamägi.

Kuula intervjuust Rahandusministeeriumi finants- ja maksupoliitika asekantsleriga, mis muutub krüptovarade maksustamisega ja millised arutelud on teise sambaga uuesti liitumise ümber. Foto: Liis Treimann

Kui eraisik on investeerimiseks valinud äriühingu vormi, sest see oli soodsam, ent nüüd muudab vormi ümber, on see tavapärane praktika. "Inimene saab võib-olla halduskoormust vähemaks, ei pea majandusaasta aruandeid esitama. Tõenäoliselt muudab see julgolekumaksu laekumist, aga oleme arvestanud, et kogu tekkepõhiselt kasumilt, mida praegu teame, ei maksta julgolekumaksu," rääkis Liivamägi Äripäeva raadiole investor Toomase konverentsil.